При обстреле Донецка в ночь на 19 мая украинские националисты выпустили восемь снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

«1:10 – н.п. Нетайлово – г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено восемь ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Об обстреле Донецка стало известно ранее этим же днем, 19 мая. Как сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский с места происшествия, в городе сработала система противовоздушной обороны.

17 мая «Известия» опубликовали кадры последствий обстрела Петровского района Донецка украинской армией. Местные жители сообщили, что обстрелы этого района происходят часто — почти каждый день.

На следующий день, 18 мая, министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Дмитрий Гарцев сообщил, что во время обстрела в Петровском районе Донецка погибла медсестра, которая помогала раненым. Как сообщается, женщина ехала на работу, когда увидела пострадавших от взрыва снаряда людей. Она начала оказывать раненым первую помощь, но в этот момент прилетел еще один снаряд.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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