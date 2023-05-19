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Похожие на игрушки сувениры промаркируют знаком «14+»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Сувенирную и другую продукцию, которую можно принять за игрушку, следует маркировать знаком «14+». В начале мая Роскачество вынесло на обсуждение с экспертами вопрос о возрастной маркировке части продукции. На совещании этой рабочей группы выделяют вопросы, которые позже попадут в повестку Госкомиссии по противодействию обороту нелегальной продукции при Минпромторге. «Известия» ознакомились с документами к этому совещанию.

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Организация напомнила коллегам, что в конце прошлого года она заинтересовалось игрушками «Хагги Вагги» — это персонаж хоррор-игры Poppy Playtime. Ее релиз состоялся в сентябре 2021 года, уже спустя 12 месяцев продажи в России резко подскочили. Поэтому Роскачество провело исследование этой продукции, проанализировав 18 торговых марок на 59 критериев безопасности, качества и достоверности маркировки.

Большую часть изученной продукции произвели компании в Китае, лишь несколько наименований — в России. В основном эти товары продавали в онлайн-рознице, следует из резюме Роскачества.

Выяснилось, что ни одна торговая марка не соответствовала обязательным требованиям. Например, 12 торговых марок нарушали технический регламент о безопасности игрушек: у них не было сертификатов, которые подтверждают качество продукции, хотя для этой категории товаров такие документы обязательны.

Плюс к этому, часть продукции была токсичной: изделия могли спровоцировать у детей аллергию, отравления. В подавляющем большинстве случаев эксперты зафиксировали превышение фенола у игрушек, он провоцирует у детей сонливость, головокружения. Были и другие нарушения, правда, менее опасные — например, производители не указывали на товарах часть информации, которую изготовители должны доносить до потребителей.

При этом производители нашли способ избежать ответственности за эти нарушения. Они продавали товары как сувенирную продукции, которая не попадает под техрегламент о безопасности игрушек. Хотя на практике дети однозначно воспринимали эти товары как игрушки, выяснила психологическая экспертиза в рамках исследования Роскачества.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Детский ряд: похожие на игрушки сувениры промаркируют знаком «14+»

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