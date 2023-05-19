Выходные принесут в Москву прохладу и дожди

Небольшое похолодание придет в Москву на выходных. Кратковременные осадки ожидаются также в течение субботы и воскресенья. С началом новой недели тепло вернется в город, рассказали синоптики Гидрометцентра.

В пятницу, 19 мая, в столице ожидается дождь, а в воскресенье — вероятны грозы. Температура воздуха в выходные прогреется до +17... +19. С понедельника начнется постепенное потепление, которое к среде достигнет +25 градусов, поделился прогнозом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд с «Интерфаксом».

Специалист пояснил, что теплый центр антициклона сменится холодным, который приближается с запада, при этом атмосферное давление в столице не изменится.

18 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что вода в столице может прогреться до комфортной температуры уже в первой декаде июня. Таким образом, открывать купальный сезон можно будет в традиционное для этого время.

В тот же день руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин назвал регионы, где будет самая теплая погода на эти выходные. Среди городов-миллионников в выходные жара ожидается в Ростове-на-Дону и в Волгограде.