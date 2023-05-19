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В «Роскосмосе» заявили об отсутствии решения по сведению МКС с орбиты

«Роскосмос» заявил, что официального решения стран-партнеров по сведению МКС с орбиты нет
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Фото: Роскосмос
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Официального решения стран–участниц проекта Международной космической станции (МКС) о сроках сведения объекта с орбиты нет, рассказали 19 мая в пресс-службе «Роскосмоса».

«Что касается завершения эксплуатации станции, то к настоящему времени не существует какого-либо официального (формального) решения партнеров по программе МКС о сведении станции с орбиты в 2030-2031 годах. При этом следует отметить, что сроки эксплуатации МКС уже продлевались партнерами по программе несколько раз (трижды, если быть точным). За время эксплуатации станция продемонстрировала свою надежность и безопасность», — заявили в госкорпорации ТАСС.

В «Роскосмосе» также напомнили, что глава NASA Билл Нельсон заявил о создании к 2030-2031 годам технических средств для выполнения операции сведения МКС с орбиты. В настоящий момент международные партнеры продлили эксплуатацию станции до 2030 года, а правительство РФ — до 2028 года.

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27 апреля NASA сообщило, что продление эксплуатации Международной космической станции после 2024 года поддержали все страны-участницы программы.

25 апреля генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов уведомил иностранных партнеров по МКС о продлении участия России в проекте до 2028 года.

О том, что эксплуатация российского сегмента МКС продлена правительством до 2028 года, стало известно 12 апреля в ходе встречи Борисова с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава «Роскосмоса» добавил, что в связи с продлением возникла еще одна тема для обсуждения в космической отрасли — это создание Российской орбитальной станции (РОС).

Участниками проекта МКС являются 14 стран: Россия, Канада, США, Япония и 10 государств–членов Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция, Швейцария).

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