Посол Сенегала прокомментировал мирный план по Украине

Африканские страны могли бы предложить решения по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, поскольку обладают значительным опытом урегулирования кризисных ситуаций на континенте, заявил «Известиям» посол Сенегала в РФ Жан-Баттист Тиатьи Тин.

«Приветствуются любые инициативы, направленные на прекращение конфликта. Если стороны примут африканцев, они смогут предложить решения, к поиску которых они уже привыкли. Это будет хорошо для мира», — сказал он.



Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что миссия африканских стран, среди которых ЮАР, Конго, Египет, Уганда, Сенегал и Замбия, планирует посетить Россию в середине июня — начале июля для обсуждения мирного плана по урегулированию конфликта между РФ и Украиной. Москва открыта к любым заинтересованным предложениям, добавил российский министр.



О намерении африканских стран представить свой мирный план по Украине заявил ранее президент ЮАР Сирил Рамафоза. Он отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш и руководство Африканского союза проинформированы об этой инициативе. Рамафоза добавил, что что в Вашингтоне, Лондоне и ЕС проинформированы о мирной инициативе Африки по Украине, и план получил «настороженную поддержку».



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