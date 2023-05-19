На Украине сообщили о взрывах в Киевской области
В Киевской области прогремело несколько взрывов. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил Telegram-канал «Политика страны».
«В Киевской области сообщают о взрывах», — говорится в сообщении.
Также в полночь стало известно о воздушной тревоге в столице Украины и области.
Ранее в этот же день предупреждение о воздушной тревоге объявили в четырех областях Украины. Сирены звучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
В ночь на 17 мая во время действия воздушной тревоги в Хмельницкой области были слышны взрывы. После этого там было зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры.
Вечером того же дня сообщалось о взрывах в Одессе. Отмечалось, что там был поврежден объект промышленности. В Министерстве обороны РФ информацию о повреждениях объектов инфраструктуры не комментировали.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.