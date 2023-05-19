Число жалоб к взыскателям из банков за год выросло втрое

В 2022 году россияне стали чаще жаловаться на нарушение их прав при возврате банкам просроченной задолженности, рассказали «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Так, число таких обращений в прошлом году, по сравнению с 2021-м, увеличилось на 191%, или почти в три раза — с 3,4 тыс. до 9,9 тыс. В то же время число жалоб в отношении МФО выросло на 7%, а профессиональных участников коллекторского рынка, напротив, упало на 19%.



За год в ФССП в адрес кредитных, микрофинансовых и коллекторских организаций всего поступило 39 тыс. обращений по фактам нарушения прав граждан при возврате просроченной задолженности. Это на 17% больше, чем в предыдущем году, и на 30% — чем в 2020-м, уточнили в службе. Из общего числа претензий половина касается противоправных действий МФО, четверть — банков. Рост обращений в отношении этих фининститутов связан с изменением законодательства и повышением уровня информированности граждан в области защиты своих прав, считают в службе.



В основном физлица жалуются на нарушение временных и количественных ограничений взаимодействия, попытки сотрудничества взыскателей с третьими лицами при отсутствии оснований, а также на контакты с должниками при наличии документа об отказе от работы с ними.



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