Реклама
Прямой эфир
Общество
Число жалоб к взыскателям из банков за год выросло втрое
Происшествия
Росгвардейцы обезвредили самодельное взрывное устройство на дороге в ЛНР
Общество
Движение поездов на участке схода вагонов в Крыму восстановлено
Мир
В конгресс США внесли законопроект о выходе из ДСНВ
Мир
В Армении предрекли прекращение поставок в РФ продукции коньячного завода в Ереване
Общество
Техническое движение на участке схода вагонов в Крыму восстановлено
Мир
МО Британии подтвердило использование ВСУ ракет Storm Shadow
Происшествия
Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Красноярском крае
Происшествия
В ДНР при разминировании погибли два сапера МЧС России
Общество
На Бориса Гребенщикова составили протокол за дискредитацию ВС РФ
Мир
Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины
Мир
В МИД РФ заявили об изначальной готовности содействовать судам Турции на Украине
Экономика
ЦБ заявил об отсутствии поводов для сомнений в устойчивости бюджета в 2023 году

Число жалоб к взыскателям из банков за год выросло втрое

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2022 году россияне стали чаще жаловаться на нарушение их прав при возврате банкам просроченной задолженности, рассказали «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Карточный долг: просрочка по кредиткам составила 170 млрд рублей
Чаще всего задолженность перед банками образуется именно в этом сегменте

Так, число таких обращений в прошлом году, по сравнению с 2021-м, увеличилось на 191%, или почти в три раза — с 3,4 тыс. до 9,9 тыс. В то же время число жалоб в отношении МФО выросло на 7%, а профессиональных участников коллекторского рынка, напротив, упало на 19%.

За год в ФССП в адрес кредитных, микрофинансовых и коллекторских организаций всего поступило 39 тыс. обращений по фактам нарушения прав граждан при возврате просроченной задолженности. Это на 17% больше, чем в предыдущем году, и на 30% — чем в 2020-м, уточнили в службе. Из общего числа претензий половина касается противоправных действий МФО, четверть — банков. Рост обращений в отношении этих фининститутов связан с изменением законодательства и повышением уровня информированности граждан в области защиты своих прав, считают в службе.

В основном физлица жалуются на нарушение временных и количественных ограничений взаимодействия, попытки сотрудничества взыскателей с третьими лицами при отсутствии оснований, а также на контакты с должниками при наличии документа об отказе от работы с ними.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не звони мне, не звони: число претензий к взыскателям из банков за год утроилось

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023