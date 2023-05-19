Технопарк построят на территории бывшей промзоны на севере Москвы

Проект комплексного развития территории (КРТ) реализуют в Восточном Дегунино в Москве, где на месте бывшей промзоны будет построен технопарк. Об этом в четверг, 18 мая, в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр отметил, что проводится преображение старых промышленных зон. Город подписал 30-й договор по программе КРТ, пишет «Москва 24».

«Инвестор займется реорганизацией участка бывшей промзоны «Вагоноремонт» в Восточном Дегунино», — приводит слова Собянина агентство городских новостей «Москва».

Так, технопарк, фармацевтическое производство, магазины и офисы организуют на территории в 2,71 га, сообщает телеканал «360».

Чиновник напомнил, что в настоящее время инвесторы реализуют 13 проектов КРТ, городские операторы — 17. Программа охватила уже 27 столичных районов, пишет НСН.

По словам мэра, власти разрабатывают проекты современных кварталов с комфортным жильем, социальными объектами, новыми рабочими местами и развитой городской средой, отмечает сайт aif.ru.

В апреле сталоизвестно, что в Москве в рамках проекта КРТ реорганизуют часть промзоны «Серп и Молот». Вместо устаревших автосервисов и складов там построят объекты общественно-делового назначения: магазины, кафе, офисные здания, а также помещения для проведения деловых мероприятий, выставок.