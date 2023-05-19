Новый документальный фильм об Анне Николь Смит провалился у критиков

Первые зрители и критики встретили документальный фильм «Анна Николь Смит: Вы не знаете меня» от Netflix холодно. Оценка на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes держится на уровне 36% (на основе 11 рецензий). Зрительский балл повыше, но впечатляющим его назвать тоже нельзя — 54%. На IMDb рейтинг тоже не самый высокий — 6.5 из 10.

По словам критиков ведущих западных изданий, новинка просто пересказывает уже известные факты об Анне Николь Смит, а также чрезмерно фокусируется на скандальных эпизодах ее жизни, например, зависимости от наркотических обезболивающих, которые впоследствии привели к ее смерти.



Фильм состоит из отрывков интервью с близкими, знакомыми, родственниками (родной и сводный брат), и коллегами Анны Николь, а также репортерами и папарацци. Они дают комментарии о переломных и ключевых моментах жизни модели, а также рассказывают, какой она была вне медийного образа. По их словам, она была одновременно и любящей матерью, и хитрой, и манипулирующей другими женщиной.

Также авторы показывают домашние записи модели, которые ранее не публиковались, и интервью с ее мамой Вирджи. Из него мы узнаем, что Анна Николь намеренно врала о своем прошлом и обвиняла мать в жестокости и насилии, чтобы заработать больше денег. По словам Вирджи, грустные истории приносили ей больше прибыли.



Картина неоднократно проводит параллели между Смит и другой американской звездой — Мэрилин Монро. У обеих была яркая и местами скандальная карьера, сногсшибательная внешность, а ушли они из жизни из-за передозировки.

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Жизнь замечательной: почему провалился док об Анне Николь Смит