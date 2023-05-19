В Подмосковье с 2017 года благоустроили почти 40 набережных
В Московской области с 2017 года благоустроили 37 набережных. Так, в ходе работ преображаются не только набережные, но и пешеходные зоны, площади, скверы, зоны отдыха, парки.
Как сообщает телеканал «360» в четверг, 18 мая, подобные меры, по словам местных властей, принимаются для повышения уровня комфорта территорий региона.
По словам министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина, водоем является точкой притяжения в населенном пункте, а задача властей — сделать времяпрепровождение жителей у воды комфортным. Большое внимание уделяется развитию и благоустройству территорий около рек и прудов, пишет RT.
В 2023 году в регионе завершат еще около десяти проектов по благоустройству.
В апреле стало известно, что новый парк «Дубрава» появится вместо заброшенного пустыря в подмосковном Павловском Посаде. Он станет продолжением пешеходной зоны «Родина павловопосадского платка».