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Невролог заявила об опасности нарушений сна весной

Невролог Аникина: нарушение сна весной может говорить о серьезных проблемах
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Невролог Марина Аникина предупредила, что нарушение сна весной может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.

В беседе с «Абзацем» в четверг, 18 мая, специалист рассказала, что весной у многих людей происходят нарушение сна и появляются головные боли. В основном это касается метеочувствительных людей, но часто это может быть симптомом болезни.

Так, нарушение сна может указывать на вегетативную дисфункцию — это синдром, который отражает различные проблемы — мигрень, депрессию, тревожные расстройства, пишет сайт kp.ru.

Как объяснила Аникина, при изменении температуры или давления такие люди чувствуют недомогание, появляются головные боли, повышенная утомляемость, головокружения, нарушения настроения и сна.

По словам врача, если нарушения сна происходят у здорового человека, необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить железодефицитную анемию, авитаминоз, а также убедиться, что всё в порядке с давлением.

Если сон стал тревожным, поверхностным, человек засыпает с трудом, то нужно обратиться к неврологу. Также необходима помощь специалиста, если после сна нет чувства отдыха.

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16 мая нутрициолог, член Национального общества диетологов и нутрициологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер призвала отказаться от кофеина перед сном. По ее словам, продукты, в составе которых есть кофеин, нагружают желудок и увеличивают риск возникновения рефлюкса и других расстройств пищеварения, отмечает телеканал «360». Специалист посоветовала поддерживать правильный режим питания, не есть много за несколько часов до сна, пишет RT. Кроме того, стоит отказаться от употребления алкоголя, а также жирных и тяжелых блюд перед сном.

В январе врач-остеопат, невролог Владимир Белаш объяснили опасность отдыха на диване. По его словам, некоторые люди даже свою работу выполняют в положении лежа или полусидя, что не совсем полезно для здоровья. Возникает так называемое вынужденное положение шейного отдела позвоночника, при котором значительно перегружается шея. Из-за этого появляются болевые синдромы, в частности — головные боли, пишет НСН.

В январе прошлого года врач-невролог, мануальный терапевт Игорь Орлов рассказал, как правильно пробуждаться по утрам. По его словам, не стоит не вскакивать мгновенно с постели после звона будильника, а «еще на какое-то время остаться в постели и выполнить потягивающие упражнения, размять застоявшиеся мышцы», отмечает телеканал «Звезда». Говоря об опасности для здоровья, эксперт пояснил, что быстрое пробуждение чревато резкой потерей давления и, как следствие, головокружением.

Ранее американские врачи-диетологи рассказали, что на качество сна человека большое влияние оказывают продукты, которые он употребляет в пищу. Диетолог Дженна Горхэм отметила, что завтрак с низким содержанием сахара и достаточным количеством клетчатки, полезных белков и жиров — лучший вариант для поддержания бодрости и правильного уровня сахара в крови в течение дня.

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