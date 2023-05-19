Невролог заявила об опасности нарушений сна весной

Невролог Марина Аникина предупредила, что нарушение сна весной может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.

В беседе с «Абзацем» в четверг, 18 мая, специалист рассказала, что весной у многих людей происходят нарушение сна и появляются головные боли. В основном это касается метеочувствительных людей, но часто это может быть симптомом болезни.

Так, нарушение сна может указывать на вегетативную дисфункцию — это синдром, который отражает различные проблемы — мигрень, депрессию, тревожные расстройства, пишет сайт kp.ru.

Как объяснила Аникина, при изменении температуры или давления такие люди чувствуют недомогание, появляются головные боли, повышенная утомляемость, головокружения, нарушения настроения и сна.

По словам врача, если нарушения сна происходят у здорового человека, необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить железодефицитную анемию, авитаминоз, а также убедиться, что всё в порядке с давлением.

Если сон стал тревожным, поверхностным, человек засыпает с трудом, то нужно обратиться к неврологу. Также необходима помощь специалиста, если после сна нет чувства отдыха.

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