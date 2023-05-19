Рядовой Черкасов увел боевую машину от обстрела и отбил у врага новые рубежи

Механик–водитель реактивного артиллерийского дивизиона гвардии рядовой Артем Черкасов в составе расчета боевой машины уничтожил вооружения, военную технику и живую силу украинских националистов. О новых подвигах военнослужащих в зоне спецоперации в пятницу, 19 мая, рассказали в Минобороны РФ.

Противник, сопротивляясь, стал обстреливать позиции боевой машины Черкасова. В условиях непрерывного ответного огня, гвардии рядовой оперативно и грамотно проводил противоогневые маневры, спасая расчет от попадания вражеского снаряда и обеспечивая своевременное ведения огня с новых позиций.

В результате профессиональных действий Артема Черкасова противник понес существенные потери в вооружении и военной технике и вынужден был оставить удерживаемые рубежи.

Расчет под командованием рядового Дениса Шептунова выполнял артподдержку российских подразделений, ведущих наступление на позиции украинских боевиков. В ходе боя расчет наносил прицельные удары по позициям боевиков, в результате чего были уничтожены боевая машина пехоты с экипажем, два внедорожника и большое количество живой силы.

Это позволило наступающим российским подразделениям разгромить вооруженное формирование боевиков, которые бросили оружие и бежали с поля боя. Российские военнослужащие без потерь преодолели оборонительный рубеж противника и создали условия для дальнейшего наступления.

Днем ранее, 18 мая, Минобороны рассказывало, как гаубичный самоходно-артиллерийский взвод под командованием лейтенанта Сергея Воронина выполнял боевую задачу по артиллерийской поддержке подразделений российских мотострелков на важном рубеже обороны. Внезапно враг превосходящими силами попытался выбить их с занимаемых рубежей.

Несмотря на это, лейтенант Воронин обеспечил непрерывную боевую работу своего самоходно-артиллерийского взвода, а также взаимодействие и координацию с другими российскими артподразделениями.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.