Ученые выявили активную потерю воды за 30 лет у более половины озер мира

Более половины крупных озер и водохранилищ в мире сократились с начала 1990-х годов, главным образом из-за изменения климата, что усиливает опасения по поводу воды для сельского хозяйства, гидроэнергетики и потребления человеком. Об этом говорится в исследовании американского Университета штата Колорадо, опубликованном 18 мая.

Согласно исследованию, результаты показали «повсеместное снижение». Так, около 53% исследованных водоемов значительно потеряли воду за последние 28 лет со скоростью примерно 22 гигатонны или 1 млрд метрических т в год, передает ABC News. Сокращение запасов воды может затронуть четверть населения мира, сказал гидролог, проводивший исследование в Университете Колорадо Фанфан Яо.

Отмечается, что наиболее пострадавшие озера и водохранилища — это Солтон-Си в Калифорнии, Большое Соленое озеро в Юте и впадина Годзаре в Афганистане. Потери также «опустошительны» в Аральском море, озере, расположенном между Казахстаном и Узбекистаном, которое сокращается с 1960 года и в значительной степени высохло более десяти лет назад.

То, что раньше было пресноводным водоемом, теперь превратилось в гиперсоленое озеро, которое больше не пригодно для питья. В результате пострадала экология региона, многие местные виды больше не могут выживать в окружающей среде, добавил Яо.

По словам авторов исследования, большая часть чистой потери объема в естественных озерах является результатом потепления климата, увеличения суммарного количества испарений и потребления воды человеком.

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