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Росгвардейцы обезвредили самодельное взрывное устройство на дороге в ЛНР

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Фото: Росгвардия
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Сотрудники Росгвардии во время выполнения задач на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство. Об этом в четверг, 18 мая, сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

По данным спецслужбы, росгвардейцы обратили внимание на выбоину, накрытую шифером. Со всеми мерами предосторожности они обследовали подозрительный предмет.

«Под шифером находилось самодельное взрывное устройство нажимного действия, начиненное тротиловыми шашками общим весом до одного кг», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что сотрудники Росгвардии незамедлительно обезвредили опасное устройство.

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Ранее, 15 мая, в центре Луганска произошел взрыв, во время которого был ранен врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.

16 мая военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что состояние Корнета после покушения стабильно, он в искусственной коме. Позже врио главы республики Леонид Пасечник добавил, что Корнет прооперирован и находится в сознании. Он также указал, что в результате подрыва в Луганске было ранено восемь человек, семь из них госпитализированы.

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