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Ветеринар объяснила оцепление Борисовского пруда в Москве мерами защиты горожан

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Территория московского Борисовского пруда была оцеплена 18 мая после вспышки птичьего гриппа, который, по информации ряда СМИ, был выявлен у нескольких погибших чаек в парке «Царицыно». С какой целью введены эти карантинные меры, «Известиям» объяснила ветеринар Евгения Ряплова.

Специалист уточнила, что на территории, где были найдены больные птицы, проведут обеззараживание. Создание карантинных мер и обеззараживание территории — основные этапы предотвращения распространения болезни.

Ветеринар также предупредила, что от больных мертвых чаек птичьим гриппом небольшой шанс заразиться есть для людей, поэтому трогать погибших птиц на улице нельзя. Заражение возможно в случае попадания вируса на слизистую человека. Для домашних питомцев контакт с зараженной птицей или тушкой погибшей не фатален, заразиться животное не может. Единственные уязвимые подопечные — попугаи и другие домашние птицы.

«Температура тела птиц достаточно высокая. У большинства птиц она выше 38 градусов держится. При повышении температуры вирус активируется. Случаев заражения таких млекопитающих как кошки и собаки не было выявлено», — добавила Ряплова.

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Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин ввел карантин из-за птичьего гриппа в районах Братеево и Орехово-Борисово Северное. Случаи заболевания диких птиц высокопатогенным гриппом на территории этих районов были выявлены 16 мая.

При этом в Роспотребнадзоре уточнили, что жителям Москвы не стоит волноваться из-за вспышки птичьего гриппа. Рисков для жизни и здоровья жителей столицы нет.

Кроме того, в пресс-службе комитета ветеринарии Москвы добавили, что заболевание гриппом выявлено у птиц в дикой фауне, поэтому риск распространения через продукцию птицеводства отсутствует.

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