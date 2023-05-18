В ЕАО обвиняемого в пьяном ДТП с погибшим ребенком заключили под стражу
В Еврейской автономной области заключили под стражу водителя, совершившего пьяное ДТП, в котором погиб 13-летний мальчик. Об этом ИА EAOMedia сообщили в региональной прокуратуре.
«Сегодня, 18 мая 2023 года, Биробиджанским районным судом с участием государственного обвинителя прокуратуры Биробиджанского района Елены Черкесовой в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.
Авария произошла в ночь на 9 апреля на улице Центральная в поселке Птичник. Следствие полагает, что 39-летний мужчина сел за руль Subaru Legacy в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением. Машина вылетела с проезжей части и врезалась в опору ЛЭП.
В результате ДТП погиб 13-летний мальчик, находившийся в салоне авто. Водитель и 30-летний пассажир получили различные травмы и были госпитализированы.
В тот же день было возбуждено уголовное дело. После прохождения лечения водителя задержали. Ему предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»).
Максимальная санкция вменяемой автомобилисту статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.