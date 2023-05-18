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В ЕАО обвиняемого в пьяном ДТП с погибшим ребенком заключили под стражу

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В Еврейской автономной области заключили под стражу водителя, совершившего пьяное ДТП, в котором погиб 13-летний мальчик. Об этом ИА EAOMedia сообщили в региональной прокуратуре.

«Сегодня, 18 мая 2023 года, Биробиджанским районным судом с участием государственного обвинителя прокуратуры Биробиджанского района Елены Черкесовой в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Авария произошла в ночь на 9 апреля на улице Центральная в поселке Птичник. Следствие полагает, что 39-летний мужчина сел за руль Subaru Legacy в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением. Машина вылетела с проезжей части и врезалась в опору ЛЭП.

В результате ДТП погиб 13-летний мальчик, находившийся в салоне авто. Водитель и 30-летний пассажир получили различные травмы и были госпитализированы.

В тот же день было возбуждено уголовное дело. После прохождения лечения водителя задержали. Ему предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»).

Максимальная санкция вменяемой автомобилисту статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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