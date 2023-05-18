Озеленение возле нового детсада в Южно-Сахалинске завершат к июню

В Южно-Сахалинске к июню планируют завершить благоустройство и озеленение возле нового детского сада № 56 «Лукоморье». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на мэра Сергея Надсадина.

По его словам, подрядчик проинформировал об устранении всех выявленных после открытия объекта недочетах. Речь идет о дефектах в части эксплуатации бассейна, проблемах с отоплением и других нюансах.

«Вместе с тем остался ряд моментов, большая часть касается внешнего благоустройства, озеленения — их предстоит решить до 1 июня. Все вопросы на контроле», — рассказал мэр.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, детсад № 56 возвели в новом микрорайоне Дальнего в рамках нацпроекта «Демография». Он рассчитан на 330 мест.