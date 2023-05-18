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Ремонт дороги на Платановом бульваре стартовал в Краснодаре

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В Краснодаре приступили к ремонту дорожного покрытия на Платановом бульваре. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы ведутся на проезжей части в Юбилейном микрорайоне. Протяженность ремонтируемого отрезка составляет 1 км. Снятие старого асфальта подрядчик уже завершил.

«Рядом с этой улицей находятся поликлиника, несколько детских садов, школа, бульвары. Здесь просто необходимо создать качественную дорожную инфраструктуру», — заявил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Как уточняет ИА KrasnodarMedia, после укладки нового асфальта дорожники нанесут разметку, установят дорожные знаки, заменят бордюры на участках, где это необходимо. Сдать объект планируется до конца июня.

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