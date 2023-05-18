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Еще 6 млрд рублей направят на строительство жилья и объектов ЖКХ на Сахалине

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В Сахалинской области в 2023 году на строительство жилья и объектов ЖКХ направят дополнительные 5,7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В четверг, 18 мая, соответствующие корректировки в бюджет рассмотрели депутаты регионального парламента. Изменения были приняты единогласно.

«В течение трех лет мы планируем направить более 45 млрд рублей на переселение проживающих в ветхом фонде граждан. <…> Огромное внимание мы также уделяем строительству объектов здравоохранения и социально-культурной сферы», — заявил председатель правительства региона Алексей Белик.

По его словам, в 2023 году в области стартует строительство сразу пяти поликлинических комплексов. Три из них возведут в Южно-Сахалинске, по одному — в Холмске и Углегорске, уточняет ИА SakhalinMedia.

Также корректировка бюджета затронула финансирование объектов транспортной инфраструктуры. Так, на строительство новой взлетно-посадочной полосы направят 3 млрд рублей, на строительство новой дороги, соединяющей трассы Южно-Сахалинск – Холмск и Южно-Сахалинск – Оха, — еще 2 млрд рублей.

В целом доходная часть бюджета после изменений увеличится на 14,2 млрд рублей и составит 151,3 млрд рублей.

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