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В Киеве проведут проверку из-за речи проректора вуза на русском языке

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Фото: Global Look Press/imago-images/Olaf Döring
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В Киевской академии прикладных искусств проведут проверку из-за выступления проректора Александра Лубянского на русском языке. Об этом 18 мая сообщил уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

По данным уполномоченного, проректор отказался говорить по-украински во время мероприятия «Творческий день открытых дверей», а также назвал русский язык «киевским языком». Отмечается, что студентку, которая выступила против действий Лубянского, выгнали из аудитории.

По мнению Креминя, произошедшее является публичным унижением государственного языка Украины. Он указал, что, если систематическое нарушение языкового закона в вузе подтвердится, будет поднят вопрос о соблюдении академией требований лицензии на осуществление образовательной деятельности.

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Ранее, 24 апреля, руководство Одесского театрально-художественного училища вынудило уволиться 82-летнего преподавателя, который вел занятия на русском языке. Известно, что инициатором увольнения выступил студент. У него с преподавателем возник конфликт на почве того, что обучающийся отказался изучать произведения русских композиторов — П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова.

В 2019 году на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон предполагает тотальную украинизацию госуправления, сферы обслуживания, здравоохранения, науки, образования и других сфер общественной и частной жизни. Власти на местах ввели полный запрет на использование русского языка и преподавание его в школах.

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