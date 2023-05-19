На финансовой платформе Мосбиржи появился новый способ идентификации

«Тинькофф» интегрировал Tinkoff ID в платформу «Финуслуги», созданную Московской биржей. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Теперь с помощью Tinkoff ID можно подтвердить свои документы в личном кабинете сайта «Финуслуг» и получить полный доступ к продуктам и услугам платформы. В частности, клиенты смогут открывать банковские вклады онлайн, оформлять кредиты наличными, приобретать полисы ОСАГО, а также народные облигации российских регионов.

Ранее, чтобы пройти верификацию, пользователям «Финуслуг» необходимо было авторизоваться через Госуслуги и встретиться с представителем платформы для идентификации по паспорту. В среднем эта процедура занимала 27 часов.

«Благодаря интеграции с Tinkoff ID теперь это можно сделать удаленно, безопасно и значительно быстрее. Пользователю достаточно лишь нажать кнопку на сайте и ввести код, полученный в СМС», — отметили в компании.

По словам управляющего директора проекта «Финуслуги» Игоря Алутина, платформа стремится выстроить для клиентов «самый быстрый, бесшовный и безопасный путь», который позволит «быстро принять финансовое решение и оформить продукт».

Руководитель сервиса Tinkoff ID Виталий Бриедис добавил, что проведение полной идентификации пользователя — обычно трудоемкий процесс как для онлайн-сервисов по всему Рунету, так и для клиентов онлайн-платформ. «С помощью Tinkoff ID эту систему можно максимально упростить: наш продукт позволяет безопасно идентифицировать пользователя онлайн, всего лишь за пару кликов», — подчеркнул он.