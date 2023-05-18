Техническое движение на участке схода вагонов в Крыму восстановлено

Техническое движение восстановлено на участке схода грузовых вагонов в Симферопольском районе Крыма. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил губернатор региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, к утру 19 мая грузовые и пассажирские перевозки на этом участке железной дороги будут восстановлены в полном объеме.

Несколько вагонов с зерном сошли с рельсов ранее в четверг на перегоне Симферополь – Севастополь.

В результате происшествия никто не пострадал. Для пассажиров был организован трансфер автобусами. Аксенов, в свою очередь, указал, что заключение о причинах произошедшего по окончании расследования даст управление ФСБ.

На месте случившегося также побывал корреспондент «Известий» Николай Аксенов.

В пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД) указывали, что инцидент произошел из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».

Позже глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на участке железной дороги Симферополь – Севастополь произошел подрыв. При этом он призвал дождаться информации от официальных лиц.