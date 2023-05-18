Реклама
Прямой эфир
Общество
Техническое движение на участке схода вагонов в Крыму восстановлено
Мир
МО Британии подтвердило использование ВСУ ракет Storm Shadow
Происшествия
Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Красноярском крае
Происшествия
В ДНР при разминировании погибли два сапера МЧС России
Общество
На Бориса Гребенщикова составили протокол за дискредитацию ВС РФ
Мир
Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины
Мир
В МИД РФ заявили об изначальной готовности содействовать судам Турции на Украине
Экономика
ЦБ заявил об отсутствии поводов для сомнений в устойчивости бюджета в 2023 году
Мир
МИД РФ сообщил о продлении зерновой сделки до 17 июля
Мир
РФ готова нарастить экспорт нефти и смешанных удобрений в Малайзию
Авто
В Татарстане запланировали выпускать электромобиль «Атом»
Авто
Импорт автомобилей из Японии в апреле 2023 года увеличился на 77%
Мир
Осло и Лондон анонсировали отправку трех РЛС и восьми РСЗО Киеву
Сюжет:

Минобороны: ВС России уничтожили значительные запасы вооружения и боеприпасов на Украине

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С помощью высокоточного оружия Вооруженные силы (ВС) РФ ударили по крупным запасам иностранной техники и боеприпасов украинских войск. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«ВС РФ нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства», — сказал он на брифинге.

По словам Конашенкова, все объекты были поражены, цели достигнуты.

Генерал-лейтенант добавил, что российские войска в результате удара пресекли выдвижение резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районы проведения боевых действий.

Уверенной наводкой: ВС РФ уничтожили крупный арсенал в Николаеве
Результативные ракетные атаки не позволяют противнику начать широкомасштабное контрнаступление, считают эксперты

Накануне Конашенков также сообщил об ударе ВС РФ по крупному складу боеприпасов украинских войск в Николаеве. Тогда же стало известно, что российская армия разрушила оборонный завод «Зоря-Машпроект» под тем же городом, использовав ракеты «Калибр».

До этого, 14 мая, войска РФ уничтожили пункт дислокации и склады ВСУ в Днепропетровской области. Генерал-лейтенант уточнил, что цели удара были расположены в районах населенных пунктов Тернополь и Петропавловка.

Специальная военная операция по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023