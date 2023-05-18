Минобороны: ВС России уничтожили значительные запасы вооружения и боеприпасов на Украине

С помощью высокоточного оружия Вооруженные силы (ВС) РФ ударили по крупным запасам иностранной техники и боеприпасов украинских войск. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«ВС РФ нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства», — сказал он на брифинге.

По словам Конашенкова, все объекты были поражены, цели достигнуты.

Генерал-лейтенант добавил, что российские войска в результате удара пресекли выдвижение резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районы проведения боевых действий.

Накануне Конашенков также сообщил об ударе ВС РФ по крупному складу боеприпасов украинских войск в Николаеве. Тогда же стало известно, что российская армия разрушила оборонный завод «Зоря-Машпроект» под тем же городом, использовав ракеты «Калибр».

До этого, 14 мая, войска РФ уничтожили пункт дислокации и склады ВСУ в Днепропетровской области. Генерал-лейтенант уточнил, что цели удара были расположены в районах населенных пунктов Тернополь и Петропавловка.

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