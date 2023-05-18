Ветврачи опровергли возможность распространения птичьего гриппа через продукты

Заболевание гриппом выявлено у птиц в дикой фауне, поэтому риск распространения через продукцию птицеводства отсутствует. Об этом рассказали в пресс-службе комитета ветеринарии Москвы 18 мая.

«В настоящий момент специалисты государственной ветеринарной службы города проводят все необходимые противоэпизоотические и ветеринарно-профилактические мероприятия. На территории города организовано проведение исследований биоматериала птиц и запланирована вакцинация», — добавили в комитете.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин установил карантин в районах Братеево и Орехово-Борисово Северное из-за вспышки птичьего гриппа. В список зон-районов, в которых существует вероятность распространения заболевания, вошли Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно и др.

До этого, 12 апреля, иммунолог Николай Крючков заявил, что вероятность пандемии птичьего гриппа мала, потому что вирус не перешел барьер передачи от человека к человеку. По его словам, смертельность H3N8 пока назвать нельзя, так как он появился совсем недавно, однако она будет несколько выше, чем у сезонного гриппа.