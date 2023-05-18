В Белгородской области при обстреле ВСУ погибли два человека

В Белгородской области погибли два человека, один — получил травмы при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в четверг, 18 мая, губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Нижнее Березово Шебекинского округа погибли два человека», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, одного пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Атака ВСУ произошла, когда жители находились в огороде и сажали картошку.

Ранее, 8 мая, Гладков сообщил, что в результате массированного обстрела со стороны Украины города Шебекино Белгородской области пострадали пять человек. У всех пострадавших колотые ранения легкой степени тяжести.

В апреле ВСУ обстреляли село Цаповка Белгородской области, снаряды упали на территорию свинокомплекса, принадлежащего ООО «ГК Агро-Белогорье», погибли 178 свиней.

Украинская армия продолжает подвергать обстрелам приграничные территории России. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует «желтый» уровень террористической опасности.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.