В Казани стартовал экономический форум «Россия — исламский мир»

В Казани проходит международный экономический форум «Россия – Исламский мир». Ожидается, что участие в нем примет более 7 тыс. человек из 85 стран и 84 регионов РФ. В рамках форума состоится порядка 200 мероприятий, передает телеканал «Известия». Обсуждения и секции проходят в «Казань Экспо» с 18 по 20 мая. Всего в работе и обеспечении форума задействовано 15 тыс. человек.

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