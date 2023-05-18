Осло и Лондон анонсировали отправку трех РЛС и восьми РСЗО Киеву

Норвежское правительство в четверг, 18 мая, анонсировало отправку на Украину Норвегией и Великобританией трех радиолокационных станций (РЛС) и восьми реактивных систем залпового огня (РСЗО) большой дальности. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Это значительный вклад в оборону Украины. <...> Сегодняшние встречи ясно продемонстрировали общее понимание и общее стремление к дальнейшему укреплению нашего двустороннего сотрудничества в сфере обороны», — заявил глава оборонного ведомства Норвегии Бьорн Арильд Грам на встрече с британским коллегой Беном Уоллесом в Нортвуде.

Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес 17 мая сказал, что в планы королевства не входит отправка киевским властям истребителей Eurofighter Typhoon, поскольку обучение украинских пилотов займет чересчур много времени.

15 мая Лондон анонсировал летние военные учения с Киевом. Они будут реализованы по британской авиационной программе. Как сообщило правительство королевства, в ходе обучения ВС страны намерены научить украинских пилотов управлению западными истребителями, в том числе тренировки будут производиться на американских F-16.

10 марта сообщалось о планах Норвегии передать Украине две системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS. Грам отметил, что Киев очень нуждается в дополнительных системах ПВО и получит помощь от Осло.

Ранее, 22 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что Норвегия становится стороной конфликта на Украине, обостряя ситуацию. Осло выбивается в лидеры по части поставок вооружений Киеву, подчеркнула она.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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