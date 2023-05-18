Си Цзиньпин заявил о новой эре сотрудничества КНР и стран Центральной Азии

Отношения Китая с центральноазиатскими республиками вступят в новую эпоху после саммита «Китай — Центральная Азия». Об этом в четверг, 18 мая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на торжественной церемонии приветствия лидеров Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в Сиане, административном центре провинции Шэньси.

«Убежден, что при общих усилиях завтрашний саммит непременно увенчается полным успехом и откроет новую эпоху в отношениях между Китаем и государствами Центральной Азии», — приводятся слова председателя КНР в распространенном китайским внешнеполитическим ведомством сообщении.

Вместе с тем Си Цзиньпин отметил, что Китай готов работать вместе с Казахстаном и другими странами Центральной Азии для совместного превращения механизма «Китай — Центральная Азия» в важную платформу для продвижения углубленного сотрудничества между шестью странами. Глава КНР подчеркнул, что данный механизм сотрудничества направлен на его укрепление и общее процветание.

18–19 мая в китайском городе Сиань пройдет первый саммит лидеров КНР и пяти республик Центральной Азии.

Политики встретятся с Си Цзиньпином в рамках общего саммита, а также в ходе отдельных двусторонних переговоров. Стороны обсудят международную повестку, в том числе украинский кризис и его экономические последствия.

Ранее, 16 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров также высоко оценил взаимодействие России со странами Центральной Азии. По его словам, за прошедший период существенно повысился уровень взаимодействия с государствами СНГ, Китаем, Индией, Ираном, Турцией. Он подчеркнул, что политический диалог помогает развивать активное инвестиционное сотрудничество и помогает решать вопросы, обеспечивающие стабильный рост товарооборота.