Госдолгая дорога

Инвесторы всё больше обеспокоены риском остановки платежей по госдолгу Соединенных Штатов. 19 января был достигнут по нему лимит. А недавно глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что средства у ее ведомства могут закончиться уже к 1 июня. Насколько велик риск дефолта?

В последний раз лимит по госдолгу был повышен на $2,5 трлн, до $31,4 трлн, в декабре 2021 года. Но уже в январе 2023-го «потолок» был вновь достигнут. Это означает, что правительство может тратить налоговые поступления или размещать гособлигации для выплат по погашающимся обязательствам, но не имеет права привлекать новые деньги для финансирования дефицита.

Приближается 1 июня, и на рынках начинают появляться признаки волнения. Премия по однолетним CDS — главный индикатор риска дефолта по госдолгу США — выросла с 15 пунктов в январе до 150 пунктов в начале мая, превысив уровни кризисного 2008-го, а также максимум 2011 года (тогда это тоже было связано с подъемом лимита по уровню заимствований). Также значительно выросли объемы торгов по этому инструменту.

Несмотря на рост стоимости страховки (премии по однолетним CDS) в последние недели, вероятность дефолта в течение следующего года всё еще оценивается рынком как достаточно низкая — порядка 3%. Однако однолетние CDS на суверенный долг США торгуются всё же существенно выше, чем аналогичные инструменты Италии (40 пунктов), Греции (25 пунктов) и Великобритании (15 пунктов).

Нынешняя проблема скорее политическая, чем финансовая, поскольку для повышения госдолга требуется компромисс между двумя политическими партиями в конгрессе США. Однако на фоне сохраняющихся противоречий между республиканцами и демократами риски того, что соглашение не будет заключено в срок, значительно возросли.

Обычно противоречия вызваны не текущим уровнем расходов, а несовпадением взглядов партий на долгосрочную динамику бюджетного дефицита. Республиканцы исторически выступают за его снижение, в то время как демократам невыгодно сокращать расходы из-за приближающихся выборов президента.

Сейчас Республиканская партия в палате представителей выдвинула предложение об увеличении лимита по госдолгу на $1,5 трлн при условии сокращения дефицита бюджета на $4,8 трлн в следующие 10 лет. Этот план был заблокирован демократическим большинством в cенате.

Республиканцев волнует, что рост государственного долга в номинальном выражении и повышение ставок приведут к увеличению стоимости обслуживания долга. Если предположить, что доходность облигаций США на протяжении следующих 10 лет будет равна в среднем 3,8%, стоимость обслуживания госдолга составит порядка $1,4 трлн в год, или 3,6% ВВП, против $0,5 трлн (1,9% ВВП) в 2022 году.

Главный риск для США сейчас — это повышение долгосрочных ставок и снижение темпов роста экономики. При умеренном увеличении ВВП, незначительной инфляции и стабильных ставках даже достаточно большой дефицит бюджета не приведет к серьезному ухудшению ситуации с госдолгом.

По нашим расчетам и данным Бюджетного управления конгресса США, при росте экономики в среднем на 1,6% в год в следующие 10 лет, средней инфляции 2,2%, стоимости заимствований 3,5% и дефиците 6% ВВП уровень госдолга достигнет к 2033 году 118% ВВП (без учета внутриправительственного долга), или 142% ВВП для всего долга. Это достаточно высокое значение для США (выше оно было только в 1940-х годах), но не самое большое по международным меркам (например, этот показатель в Японии равен 262% ВВП, а в Италии — 145%).

При негативном сценарии, то есть при низких темпах роста экономики, уровень госдолга в США может достичь 138% ВВП (160% ВВП для всего долга). Однако и это некритично.

Дополнительные риски для бюджетной системы — сокращение баланса ФРС и иностранных инвестиций в облигации США. Во время бюджетных кризисов в Америке устойчивость финансовых рынков обычно сохранялась, поскольку инвесторы были уверены в их скором преодолении и в большей степени ориентировались на другие факторы — ситуацию в экономике, политику Федрезерва, геополитику. Лишь в 2011 году дискуссия о потолке госдолга привела к обвалу фондового рынка США, поскольку это совпало с долговым кризисом в еврозоне и снижением кредитного рейтинга Штатов.

В период с 2008 по 2018 год и в пандемию коронавируса давление на доходности со стороны растущего госдолга нивелировалось тем, что ФРС проводила масштабные покупки гособлигаций в рамках программы количественного смягчения. Сейчас же монетарная политика, наоборот, ужесточается.

Еще один важный фактор — динамика вложений иностранных инвесторов в облигации США. По данным МВФ, в 2022-м доля доллара в международных активах составила 59%, снизившись с 62% в конце 2018 года и 70% в 1999 году. Впрочем, сейчас нет рисков значительного сокращения объема государственных облигаций США на балансе нерезидентов, так как страны, имеющие торговый профицит с Америкой, не могут полностью отказаться от доллара и вынуждены хранить свои международные резервы в американских гособлигациях.

Автор — старший экономист SberCIB Investment Research

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