Импорт автомобилей из Японии в апреле 2023 года увеличился на 77%
В апреле 2023 года из Японии в Россию экспортировали на 77% больше автомобилей по сравнению с апрелем прошлого года, сообщает 18 мая ТАСС со ссылкой на отчет министерства финансов Японии.
В указанный период в РФ экспортировали более 20 тыс. легковых автомобилей и 827 грузовиков и автобусов. При этом в отчете не указано, о каких машинах идет речь: новых или подержанных.
Ранее эксперты сообщили, что с января по март 2023 года в Россию не поставили ни одного нового транспортного средства, на фоне чего экспорт подержанных авто превысил на 40% показатели I квартала 2022 года.
28 апреля эксперты сайта «Авто.ру» сообщили, что количество объявлений о продаже китайских электромобилей выросло почти втрое с начала 2023 года.
Так, доля китайских машин увеличилась среди новых электромобилей с 19 до 34%. Автомобили российского производства занимают долю в 46%, еще 17% приходится на немецкие.
Среди подержанных электромобилей наибольшая доля, 39%, приходится на машины стоимостью более 5 млн рублей, в январе 2023 года они занимали 32%. На втором месте находятся модели за 3–5 млн рублей (25%), на третьем — за 1,5–3 млн рублей (16%).