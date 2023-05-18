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Импорт автомобилей из Японии в апреле 2023 года увеличился на 77%

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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В апреле 2023 года из Японии в Россию экспортировали на 77% больше автомобилей по сравнению с апрелем прошлого года, сообщает 18 мая ТАСС со ссылкой на отчет министерства финансов Японии.

В указанный период в РФ экспортировали более 20 тыс. легковых автомобилей и 827 грузовиков и автобусов. При этом в отчете не указано, о каких машинах идет речь: новых или подержанных.

Ранее эксперты сообщили, что с января по март 2023 года в Россию не поставили ни одного нового транспортного средства, на фоне чего экспорт подержанных авто превысил на 40% показатели I квартала 2022 года.

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28 апреля эксперты сайта «Авто.ру» сообщили, что количество объявлений о продаже китайских электромобилей выросло почти втрое с начала 2023 года.

Так, доля китайских машин увеличилась среди новых электромобилей с 19 до 34%. Автомобили российского производства занимают долю в 46%, еще 17% приходится на немецкие.

Среди подержанных электромобилей наибольшая доля, 39%, приходится на машины стоимостью более 5 млн рублей, в январе 2023 года они занимали 32%. На втором месте находятся модели за 3–5 млн рублей (25%), на третьем — за 1,5–3 млн рублей (16%).

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