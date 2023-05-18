В Кабардино-Балкарии задержали осквернившего 26 могил мужчину

В Кабардино-Балкарии полиция задержала 36-летнего мужчину, которого подозревают в осквернении 26 могил и краже металла с надгробий. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Правоохранительные органы установили, что с июня по август 2022 года на кладбище в Прохладном подозреваемый демонтировал многие части надгробных конструкций, причинив ущерб на сумму свыше 30 тыс. рублей.

Согласно версии полиции, мужчина переворачивал памятники, плиты, подставки и даже бордюры. Кроме того, задержанный крал с надгробий, за которыми, по его же мнению, никто не ухаживал долгое время. Похищенное имущество подозреваемый сдал в пункт приема, выручив деньги на сумму более 2,5 тыс. рублей.

Отмечается, что мужчина был ранее судим по ч. 1 ст. 244 и ч. 1 ст. 158 УК РФ («Осквернение мест захоронения» и «Кража»).

Ранее, в марте, было возбуждено уголовное дело после осквернения 15 надгробий в Краснодарском крае. Инцидент произошел в селе Михайловское.