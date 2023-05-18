Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Украины осудил призыв Польши к Зеленскому извиниться за Волынскую резню
Мир
Пекин выразил протест в связи с заявлениями стран G7 о Китае
Мир
Захарова назвала вводом в заблуждение обещания США Украине F-16
Мир
Президент Грузии объявила бойкот Georgian Airways за полеты в Россию
Мир
Зеленский встретился с Макроном на полях саммита G7
Мир
В новый пакет санкций ЕС войдет более 90 компаний по всему миру
Общество
Жители Артемовска рассказали о задержаниях за чтение российских СМИ
Армия
Пригожин сообщил о полном освобождении Артемовска
Экономика
ВВП на душу населения в России вырос на 22% в 2022 году
Мир
В МИД Польши призвали Зеленского взять ответственность за Волынскую резню
Происшествия
Пожар на складе с деревянными поддонами в Воронеже ликвидирован
Общество
Синоптики предупредили о грозах в Москве
Спорт
«Локомотив» обыграл «Факел» в матче 28-го тура РПЛ

В Кабардино-Балкарии задержали осквернившего 26 могил мужчину

0
Фото: ГУ МВД России по КБР
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кабардино-Балкарии полиция задержала 36-летнего мужчину, которого подозревают в осквернении 26 могил и краже металла с надгробий. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Правоохранительные органы установили, что с июня по август 2022 года на кладбище в Прохладном подозреваемый демонтировал многие части надгробных конструкций, причинив ущерб на сумму свыше 30 тыс. рублей.

Согласно версии полиции, мужчина переворачивал памятники, плиты, подставки и даже бордюры. Кроме того, задержанный крал с надгробий, за которыми, по его же мнению, никто не ухаживал долгое время. Похищенное имущество подозреваемый сдал в пункт приема, выручив деньги на сумму более 2,5 тыс. рублей.

Отмечается, что мужчина был ранее судим по ч. 1 ст. 244 и ч. 1 ст. 158 УК РФ («Осквернение мест захоронения» и «Кража»).

Атака на бессмертных: в России участились осквернения мемориалов
В центре внимания вандалов Вечный огонь, памятники воинам-освободителям и православные храмы

Ранее, в марте, было возбуждено уголовное дело после осквернения 15 надгробий в Краснодарском крае. Инцидент произошел в селе Михайловское.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023