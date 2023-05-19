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Темой «Разговоров о важном» 22 мая станет личное и общечеловеческое счастье

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В российских школах 22 мая пройдут классные часы в рамках программы «Разговоры о важном» на тему счастья. Детям расскажут о роли разных сфер жизни в качестве слагаемых личного счастья и о том, как в разное время видели счастье мыслители и простые люди. Как проходят занятия — читайте в материале «Известий».

«Разговоры о важном» 22 мая — суть

В качестве спикеров выступят народный артист РФ Николай Цискаридзе и профессор РАН и Сколтеха Артем Оганов.

Целью занятий является осмысление учащимися счастья как общечеловеческой ценности и формирование представления о ней на личном и общественном уровнях. Школьникам объяснят, что во многом счастье зависит от умения искать его в мелочах и замечать в повседневных вещах.

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Методические материалы для занятий опубликованы на официальном сайте сервиса razgovor.edsoo.ru.

«Разговоры о важном» 22 мая — сценарий

Для младшеклассников и учащихся средних классов педагоги проведут интерактивную игру с ассоциативными карточками на тему счастья. Также школьники посмотрят анимационный ролик, после которого учителя начнут с классом дискуссию о том, как воспитанники понимают счастье и его слагаемые.

Со старшеклассниками диалог будут вести через размышления о том, как в разное время человечество понимало для себя счастья. Ученикам покажут цитаты мыслителей и ученых на тему того, чем же является счастье, и пригласят принять участие в командной игре. Кроме того, школьникам расскажут о биологических и химических процессах в организме, которые ведут к ощущению счастья.

Всем принимающим участие в занятиях детям предложат пройти опрос, выявляющий уровень счастья, через ссылку по QR-коду. За прохождение исследования полагаются приятные призы.

Ранее «Известия» рассказали, как прошли предыдущие классные часы «Разговоров о важном» на тему детских общественных организаций и их вклада в развитие современного общества.

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