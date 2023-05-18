Дело о незаконной вырубке семи деревьев возбудили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки семи деревьев. Об этом ИА AmurMedia сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Вырубка произведена на территории лесничества в районе имени Лазо. По подозрению в причастности преступления задержан 24-летний житель поселка Долми, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи.

Установлено, что мужчина без разрешительных документов спилил семь деревьев пород белая береза и лиственница. Стволы он порубил на части и вывез на свой приусадебный участок для использования в хозяйстве. Ущерб составил 350 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

17 мая сообщалось, что суд в Брянской области оштрафовал на 1 млн рублей жителя поселка Клетня за незаконную рубку леса. Установлено, что он вырубил свыше 300 кубометров сосны и других деревьев.