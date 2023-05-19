Дробный бизнес

Привлекая известных блогеров к ответственности за недоимки в бюджет, ФНС и правоохранительные органы, по сути, проводят беспрецедентную акцию налогового просвещения — кажется, скоро каждый обыватель будет знать, что такое искусственное дробление бизнеса. Именно им, по версии следователей, и занимались известные блогеры, в отношении которых в последнее время возбуждены уголовные дела, — Валерия Чекалина, Александра Митрошина, Елена Блиновская.

Схема дробления бизнеса широко применяется во многих сферах. Ее использованием давно грешит, например, ресторанный бизнес. А вот внимание ФНС к блогосфере, бизнес-тренерам — это новый тренд. С учетом уровня цифровизации налогового администрирования это было лишь вопросом времени.

И не стоит надеяться, что в ближайшее время этот интерес угаснет. Следователи и дальше будут возбуждать уголовные дела. Избежать этого можно, лишь исключив из своего арсенала полюбившуюся схему. Или же, если налоговая уже идет по следу, уточнив свои налоговые обязательства до того момента, когда материалы проверок отправят правоохранителям. При этом следует знать, что налоговый орган попросит заплатить налоги и за предыдущие периоды, если там использовалась схема дробления бизнеса, даже если эти периоды не охватывались проверкой.

Задумываясь о том, не перераспределить ли свою прибыль по разным юрлицам и ИП ради сохранения «упрощенки», следует помнить, что налоговые органы выработали критерии дробления бизнеса и они подкреплены судебной практикой. На использование этой схемы указывают общие материальные и трудовые ресурсы, контроль финансовых потоков одним лицом, фиктивность взаимодействия, а также единство производственного или творческого процесса.

В ходе налоговой проверки использование схемы дробления бизнеса обычно доказывается проведением осмотров, выемок, анализом сайтов, социальных сетей, IP-адресов, телефонов, истребованием документов и допросами контрагентов. Также на дробление указывает приближение к предельным показателям для применения специальных налоговых режимов, регистрация компаний-сателлитов на родственников, друзей или бывших работников.

Довольно часто бизнесмены сдают налоговую отчетность от имени разных юрлиц и ИП с одного IP-адреса, а сама отчетность подписывается одним и тем же лицом. При этом бытует заблуждение, что IP-адреса налогоплательщиков, не являющихся плательщиками НДС, не отслеживаются ФНС. Это, конечно, не так.

Чтобы обосновать построение спорной бизнес-модели, необходимо убедить налоговиков в том, что каждая из организаций выполняла конкретные задачи в творческом или образовательном процессе, а передача ряда несвойственных функций отдельным организациям, пусть и аффилированным с налогоплательщиком, прежде всего связана с конкретными управленческими решениями по оптимизации бизнеса.

Говоря об уголовном преследовании блогеров, стоит задуматься, что дела по недоимкам не возникают сами по себе. В марте 2022 года порядок уголовного преследования налогоплательщиков, пусть и формально, но закрепил возможность использования следователями результатов налоговой проверки. То есть блогеры сначала прошли процедуру проверки, а уж затем ее материалы были направлены следователям в рамках информационного обмена между ведомствами.

Определенную обеспокоенность вызывает дополнительная квалификация действий блогеров как легализации преступных доходов. Ведь денежные средства, полученные в результате налоговой оптимизации, принадлежат самому налогоплательщику, он лишь не исполнил обязанность по уплате налогов и сборов. Например, за незаконное возмещение НДС из бюджета вменение легализации было бы оправданно. Но не за простую неуплату налогов. При этом неуплата налогов в особо крупном размере относится к категории преступлений средней тяжести, а вот легализация денег в особо крупном размере — к тяжким преступлениям.

Интересно и то, что вменение легализации может сыграть со следствием злую шутку. Если недоимка будет полностью погашена, то уголовное дело по неуплате налогов должно быть прекращено на основании ч. 1 ст. 28.1 УПК РФ. А вот прекратить уголовное преследование за легализацию по данному основанию не получится. Это значит, что либо уголовное дело придется направлять прокурору, либо прекращать уголовное преследование в части легализации за отсутствием состава преступления. Поэтому можно сказать, что правоохранители, используя дополнительную квалификацию по более тяжкому преступлению, «стреляют себе в ногу».

В СМИ упоминается, что некоторые блогеры активно погашают недоимку. Но нужно знать, что в рамках расследования уголовного дела должен быть установлен реальный ущерб, то есть определены действительные налоговые обязательства того же блогера с учетом уплаченных налогов им самим и иными хозяйствующими субъектами, которые участвовали в схеме дробления. Поэтому логичнее было бы возмещать ущерб, установленный в ходе судебной экспертизы, которая с недавних пор может быть проведена лишь в государственных экспертных учреждениях.

Автор — адвокат, эксперт по налоговым и экономическим преступлениям

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