Проверку начали по факту массовой гибели рыбы в водоеме в Хабаровском крае
В Нанайском районе Хабаровского края организована проверка по информации о массовой гибели рыбы в водоеме в селе Малышево. Об этом ИА AmurMedia сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
Гибель рыбы зафиксирована в районе протоки Малышевской, впадающей в реку Амур. Судя по фотографиям, опубликованным прокуратурой в Telegram-канале, часть береговой линии оказалась усеяна тушками мертвой рыбы.
«Сотрудником Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратуры совместно со специалистами Хабаровского филиала федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» произведен осмотр водного объекта», — говорится в сообщении ведомства.
Визуальный осмотр загрязнения водоема не выявил. Отобраны пробы. Причины устанавливаются.
16 мая сообщалось, что в Магаданской области на Ольском лимане Охотского моря был зафиксирован массовый выброс сельди. По словам специалистов, подобное суицидальное настроение рыбы — обычное для этого времени явление.