Администрация президента США Джо Байдена рассматривает перспективу «заморозки» конфликта между Россией и Украиной, возможно, на десятилетия. Об этом 18 мая сообщила газета Politico со ссылкой на предварительные обсуждения, состоявшиеся в различных американских ведомствах и Белом доме.

«Это сценарий, который может оказаться наиболее реалистичным в долгосрочной перспективе, учитывая, что ни Киев, ни Москва не склонны когда-либо признавать поражение. Он также становится всё более вероятным на фоне растущего в администрации чувства того, что предстоящее украинское контрнаступление не нанесет России смертельный удар», — говорится в статье.

Отмечается, что заморозка конфликта без признания одной из сторон победителем может быть политически приемлемым результатом для США и других союзников Украины, так как расходы на поддержку Киева сократятся, а общественное внимание к конфликту ослабнет.

Один из вариантов долгосрочной заморозки боевых действий включает вопросы установления потенциальных границ, которые не стали бы пересекать ни Москва, ни Киев. При этом они не должны быть официальными.

Другие американские чиновники считают, что Украине нужно вернуть Мариуполь и выход к Азовскому морю. Кроме того, официальные лица США продумывают долгосрочные связи Вашингтона с Киевом в сфере безопасности, а также отношения Украины с НАТО.

Помимо этого некоторые эксперты ожидают, что боевые действия продолжатся, однако ни одна из сторон не сможет существенно продвинуться вперед или же конфликт превратится в борьбу на истощение.

Тем не менее аналитики и официальные лица указали, что заморозка конфликта в Донбассе не приведет к геополитической стабильности и не прекратит страданий мирного населения на спорных территориях.

Ранее в этот день представитель канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, отвечающий за международную проблематику, заявил, что заморозка конфликта на Украине с его последующим периодическим возобновлением не соответствует интересам стран Евросоюза (ЕС).

До этого, 20 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выступает против попыток заморозить боевые действия на Украине. Он также подчеркнул, что фундаментальным элементом любого мирного плана должно стать подтверждение суверенитета Украины.

3 марта газета Politico написала, что в Белом доме испугались возможной заморозки конфликта на Украине, так как она будет ослаблять и Киев, и страны Запада, при этом ее могут воспринять как победу России.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.