Теневые навесы отремонтировали в трех детских садах Владивостока

Во Владивостоке завершили ремонт теневых навесов в трех детских садах. Как сообщает zr.media со ссылкой на городскую администрацию, речь идет о дошкольных учреждениях № 152, 154 и 182.

Наиболее масштабные работы прошли на территории детсада № 154. Там рабочие привели в порядок сразу 12 навесов. По словам первого замглавы города Сергея Дмитриенко, сейчас идет приемка выполненных работ.

Всего в 2023 году во Владивостоке планируется отремонтировать или установить теневые навесы в 47 детсадах. На эти цели выделено около 150 млн рублей. Предполагается, что заменят и приведут в порядок 243 объекта.