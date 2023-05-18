Названы самые востребованные специалисты в российской промышленности

Спрос на сотрудников в сфере промышленности по России в I квартале 2023 года вырос почти вдвое (на 97%) по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, рассказал «Известиям» 18 мая директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков. Так, спрос на фрезеровщиков увеличился в три раза, на токарей — в два раза, на станочников — в 1,3, на инженеров — в 1,2.

Уточняется, что больше всего заинтересованность в работниках этой отрасли выросла в Нижегородской области, Краснодарском крае и в целом в Центральном федеральном округе.

«Двукратный рост числа вакансий в сфере промышленности по стране обусловлен потребностью усиления производственных мощностей в контексте активного импортозамещения и реорганизации производственных процессов. Так, спрос на сотрудников в Москве и Нижнем Новгороде обусловлен в том числе возобновлением работы автомобильных заводов», — объяснил Пучков.

При этом востребованность в таких кадрах влияет на рост зарплатных предложений. Так, по информации эксперта, по сравнению с 2022-м увеличились средние зарплаты токарей — на 57%, фрезеровщиков — на 46%, слесарей — на 36%, инженеров — на 16%.

11 мая в Минтруде рассказали «Известиям», что благодаря программе субсидирования найма в этом году около 13 тыс. россиян устроились на работу, из них 12,4 тыс. — соискатели до 30 лет.

17 апреля сообщалось, что, согласно исследованию сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», число вакансий по итогам I квартала выросло на треть по сравнению с началом года. Самыми востребованными на рынке труда оказались специалисты массовых и рабочих профессий (продавцы, разнорабочие, водители).