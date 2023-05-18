Во французском Авиньоне развесили плакаты с изображением Макрона в виде Гитлера

Во французском Авиньоне появились плакаты, на которых президент Франции Эммануэль Макрон изображен в виде лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом 18 мая сообщает телеканал BFMTV.

Несколько десятков похожих плакатов развесили по всему городу. На них повторяется изображение стрит-арт-художника Lekto, которое до этого уже появлялось в городе в апреле: Макрон на рисунках изображен с усами Гитлера в знак протеста против пенсионной реформы.

На этот раз мэрия города распорядилась немедленно удалить все плакаты, для чего выделила несколько нарядов полиции. Как отметил глава региона Прованс – Альпы – Лазурный Берег Рено Мюзелье в Twitter, «пришло время максимально жестко наказывать авторов таких одиозных выходок».

«Прокуратура начала расследование о «публичном оскорблении» президента Франции и «подстрекательстве к восстанию», — указал телеканал.

По данным статьям предусмотрен штраф в размере €12 тыс. и два месяца тюрьмы и штраф в €7,5 тыс. соответственно.

3 апреля сообщалось, что на юге Франции появились граффити с Макроном в образе Гитлера. На них глава государства похож на нацистского лидера, но вместо усов изображена надпись «49.3».

Это отсылка к ст. 49.3 Конституции Франции «Принятие ответственности», которая позволяет правительству одобрить любой закон без согласования парламента. Именно ее премьер-министр Франции Элизабет Борн использовала, чтобы провести закон о пенсионной реформе.

Закон об увеличении пенсионного возраста с 62 до 64 лет был принят во Франции 16 марта без голосования в парламенте.

Согласно реформе, с 1 сентября 2023 года срок выхода на пенсию будет постепенно повышаться и достигнет 64 лет в 2030 году.

Это решение обернулось массовыми протестами и столкновениями с полицией по всей стране. Сотрудники правоохранительных органов в ответ нередко применяют слезоточивый газ.