Возбуждено уголовное дело после падения легкомоторного самолета в Коми

Возбуждено уголовное дело по факту падения в Республике Коми легкомоторного самолета авиакомпании «Скайрус». Об этом 18 мая рассказали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Воздушное судно принадлежало ГАУ РК «Коми лесопожарный центр», оно направлялось на мониторинг лесопожарной обстановки под управлением пилота 1988 года рождения. Также в самолете находился пассажир 1972 года рождения.

«Следователями осмотрено место происшествия, назначены судебные экспертизы, проводится весь комплекс следственных действий, направленных на установление причин и условий произошедшего», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что жертв среди местного населения нет, пилот и пассажир от госпитализации отказались.

Инцидент произошел днем ранее, 17 мая, на Магистральной улице в селе Усть-Кулом. Самолет упал из-за проводов при взлете из аэропорта.