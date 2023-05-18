Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ заявили об изначальной готовности содействовать судам Турции на Украине
Экономика
ЦБ заявил об отсутствии поводов для сомнений в устойчивости бюджета в 2023 году
Мир
МИД РФ сообщил о продлении зерновой сделки до 17 июля
Мир
Великобритания отправила Украине обещанные AS-90, БТР и бронемашины
Общество
Захару Прилепину проведут еще одну операцию
Общество
Суд взыскал более 300 тыс. рублей с блогера Эдварда Била
Мир
Порошенко заявил о контрнаступлении Украины «со дня на день»
Мир
Лукашенко напомнил о готовности РФ к мирным переговорам с Киевом год назад
Мир
Эстония отменила запрет продлевать ВНЖ студентам, врачам и ученым из России
Общество
Возбуждено уголовное дело после падения легкомоторного самолета в Коми
Мир
Сторонники партии «Шор» собрались на пикет с требованием освободить вице-председателя
Общество
Врио главы МВД ЛНР Корнета перевезли в столичную больницу
Авто
В РФ зафиксировали растущий спрос на отечественные и китайские электрокары

Россиянам рассказали о способах сэкономить на летних путешествиях

Вице-президент РСТ Горин посоветовал пользоваться предложениями туроператоров для экономии
0
Фото: Global Look Press/imageBROKER/Norbert Probst
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для экономии на путешествиях необходимо пользоваться пакетными предложениями туроператоров. Об этом вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил в четверг, 18 мая.

Также он назвал другие способы сэкономить на летних поездках.

По словам Горина, лучше всего бронировать тур за шесть месяцев до предстоящей поездки по акциям раннего бронирования. В этот период скидки максимальные — 40%.

«В текущем же моменте рассчитывать на горящие предложения не приходится, но из-за скидок отелей и переизбытка авиационной перевозки бывают специальные предложения», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Также эксперт посоветовал смотреть на сезонность. В пик сезона цены будут выше. Он допустил, что следует отправиться в путешествие либо в начале летнего сезона, либо в бархатный сезон.

Горин добавил, что летом страны, в которые традиционно ездят зимой, например, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Мальдивы или Шри-Ланка, предлагают существенные скидки, достигающие 30–40%.

Эксперт отметил, что в путешествиях по России многое зависит от категории гостиниц. И если в отелях пять звезд не приходится рассчитывать на серьезные скидки, то в отелях три и четыре звезды есть доступные предложения.

Стоп, снято: в отелях Сочи распроданы почти все дешевые номера на лето
Нынешний год может стать рекордным для внутреннего туризма, говорят туроператоры

Ранее в этот день в РСТ сообщили «Известиям», что отели Крыма снизили цены на треть по сравнению с прошлым годом, чтобы привлечь туристов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023