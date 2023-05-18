Россиянам рассказали о способах сэкономить на летних путешествиях

Для экономии на путешествиях необходимо пользоваться пакетными предложениями туроператоров. Об этом вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил в четверг, 18 мая.

Также он назвал другие способы сэкономить на летних поездках.

По словам Горина, лучше всего бронировать тур за шесть месяцев до предстоящей поездки по акциям раннего бронирования. В этот период скидки максимальные — 40%.

«В текущем же моменте рассчитывать на горящие предложения не приходится, но из-за скидок отелей и переизбытка авиационной перевозки бывают специальные предложения», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Также эксперт посоветовал смотреть на сезонность. В пик сезона цены будут выше. Он допустил, что следует отправиться в путешествие либо в начале летнего сезона, либо в бархатный сезон.

Горин добавил, что летом страны, в которые традиционно ездят зимой, например, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Мальдивы или Шри-Ланка, предлагают существенные скидки, достигающие 30–40%.

Эксперт отметил, что в путешествиях по России многое зависит от категории гостиниц. И если в отелях пять звезд не приходится рассчитывать на серьезные скидки, то в отелях три и четыре звезды есть доступные предложения.

Ранее в этот день в РСТ сообщили «Известиям», что отели Крыма снизили цены на треть по сравнению с прошлым годом, чтобы привлечь туристов.