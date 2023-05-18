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Сторонники партии «Шор» собрались на пикет с требованием освободить вице-председателя

Сторонники партии «Шор» собрались на пикет с требованием освободить вице-председателя политсилы Таубер
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сторонники молдавской партии «Шор» 18 мая собрались на пикет у здания суда в Кишиневе, где рассматривается запрос прокуратуры о продлении домашнего ареста вице-председателю политсилы Марине Таубер.

Демонстранты скандируют лозунги «Свободу Марине Таубер!» и «Долой диктатуру». Митингующие настаивают, что арест Траубер — политический, и связан с акциями протеста, которые проводила оппозиция.

«Под арестом должны находиться преступники, а не активные политики. Мы просим суд освободить Таубер от любых ограничений», — цитирует ТАСС советника партии Юрия Кузнецова.

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Таубер была задержана 1 мая в аэропорту Кишинева. В Антикоррупционной прокуратуре Молдавии заявили, что вице-председатель партии якобы пыталась покинуть страну транзитом через Стамбул. Конечной точкой должен был стать Тель-Авив, однако политик была задержана за нарушение мер ограничения свободы.

В тот же день ее адвокат Аурелиу Коленко назвал задержание политическим заказом. По его словам, произошедшее — это злоупотребление полномочиями попытка расправы с оппонентами.

Сама вице-президент партии тогда же заявила, что власти Молдавии боятся ее и сопротивления нынешнему режиму настолько, что хотят арестовать.

Речь идет об ограничениях, которые ввели в отношении Таубер после лишения ее депутатского иммунитета в июле 2022 года. Политик находилась в СИЗО до сентября, затем ее перевели под домашний арест. В конце октября она была переведена под судебный контроль. Затем Таубер в очередной раз была переведена под домашний арест из-за участия в акциях протеста.

В феврале текущего года с Таубер были сняты ограничения на передвижение, ей вернули загранпаспорт и право общаться с любыми лицами.

Несмотря на недовольство молдавских властей деятельностью партии «Шор», ее представители всё равно пытаются повлиять на кризисную ситуацию в республике. Участники устраивают демонстрации, подписывают петиции и проводят забастовки.

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