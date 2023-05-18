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ЦБ заявил об отсутствии поводов для сомнений в устойчивости бюджета в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Сомнений в бюджетной устойчивости в текущем году быть не должно. Об этом 18 мая заявил журналистам зампред Центробанка (ЦБ) России Алексей Заботкин.

«Оснований, чтобы ставить под сомнение расходные параметры бюджета, не возникает. Ненефтегазовые доходы идут выше бюджетного плана, нефтегазовые доходы компенсируются бюджетным правилом. В этом смысле сомнений про бюджетную устойчивость в этом году быть не должно», — сказал он на пресс-конференции.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 11 мая заявил журналистам, что у страны достаточно хорошие макроэкономические показатели. Он отметил, что у страны есть необходимый запас прочности по разным параметрам.

В ЦБ 15 мая также заявили, что международные резервы России за неделю выросли на $0,3 млрд и составляют $599,2 млрд.

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