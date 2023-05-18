Правительство выделит почти 2,5 млрд рублей временно закрытым аэропортам РФ

Правительство РФ выделит около 2,5 млрд рублей аэропортам, в которых приостановлено обслуживание гражданских рейсов. Об этом в четверг, 18 мая, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Сегодня выделим почти 2,5 млрд рублей на частичную компенсацию операционных расходов аэропортов, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов», — сказал премьер.

По его словам, данное решение позволит использовать предоставленные субсидии в том числе и для оплаты процентов по инфраструктурным кредитам. Это сможет помочь воздушным гаваням планировать дальнейшее развитие.

Кроме того, Мишустин напомнил, что в прошлом году на эти цели было выделено около 7 млрд рублей. Благодаря такой мере удалось сохранить высококвалифицированные кадры, а изменения в численности сотрудников не превысили 10%, констатировал премьер.

В октябре прошлого года Михаил Мишустин заявил о том, что правительство выделит дополнительно более 2 млрд рублей на поддержку временно закрытых аэропортов страны. По его словам, данная мера позволит сохранить коллективы аэропортов, а также возобновить обслуживание рейсов при первой возможности.

До этого, в августе, Росавиация перечислила авиакомпаниям и аэропортам 54 млрд рублей субсидий по нескольким программам господдержки.

Россия ввела режим временного ограничения полетов с 24 февраля 2022 года на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.