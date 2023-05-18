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Житель Красноярска ожидает суда за убийство девушки 26-летней давности

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В Красноярске завершено расследование уголовного дела об убийстве молодой девушки, совершенном 26 лет назад. Об этом сообщает ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Фигурантом по делу проходит 40-летний житель Красноярска, которому на момент совершения преступления было 14 лет. Следствие полагает, что в ночь на 27 мая 1997 года он распивал спиртное с 18-летней девушкой в районе дендрария Института леса в микрорайоне «Академгородок». В лесополосе он напал на спутницу и изнасиловал.

«С целью сокрытия совершенного преступления юноша стал душить потерпевшую, затем взял камень и нанес ей несколько ударов по голове и лицу. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте», — говорится в сообщении СК.

Как сообщает прокуратура, сразу после убийства подросток пришел к своему 16-летнему другу и рассказал о случившемся, привел на место преступления и показал тело девушки. Оттуда они пошли к другому знакомому и тоже рассказали ему о произошедшем, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Утром 27 мая тело убитой обнаружил водитель автобуса. Никто из подростков не сообщил в правоохранительные органы об увиденном и услышанном, задержать преступника по горячим следам не удалось.

Дело раскрыли в 2023 году благодаря жительнице Красноярска, подслушавшей телефонный разговор своего супруга, узнавшего историю от своего знакомого. Подозреваемого задержали 16 февраля. Основным свидетелем по делу проходит мужчина, которого преступник приводил на место убийства.

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Расследование уголовного дела по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, сопряженное с изнасилованием» завершено. В ближайшее время материалы будут переданы в Октябрьский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.

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