Spiegel рассказал о нежелающей покидать свой пост 95-летней судье в США

В США 95-летняя федеральная судья Полин Ньюман отказывается уходить на пенсию, несмотря на свой возраст. Об этом сообщает издание Spiegel 18 мая.

Ньюман была назначена на свою должность еще в 1984 году — она является членом Апелляционного суда США по федеральному округу и экспертом в области интеллектуального права.

Однако с возрастом, по словам знакомых судьи, она стала становиться все более забывчивой, рассеянной и тревожной. В настоящий момент она даже не может вспомнить, как пользоваться компьютером и Интернетом. Этот факт вызвал беспокойство у ее коллег по суду — они выразили сомнение в том, что она дальше сможет продолжать выполнять свои профессиональные обязанности.

Это заявление возмутило Ньюман и она подала жалобу на судейскую коллегию за такое высказывание. Она также обвинила коллегию в пренебрежении Конституцией США. Согласно основному закону отстранить от должности ее может только Конгресс.

В ответ на это судейская коллегия порекомендовала женщине обратиться к невропатологу, чтобы он мог подтвердить, что она не страдает когнитивными расстройствами. Она также будет должна пройти ряд профессиональных тестов.

До 23 мая Ньюман должна решить, будет ли она выполнять поставленные перед ней условия. Однако, если она проигнорирует данное решение, то будет вынуждена оплатить служебный штраф.

Ранее, 13 мая, более 60 республиканцев из палаты представителей конгресса США потребовали, чтобы американский лидер Джо Байден прошел проверку умственных способностей или отказался от участия в президентской гонке 2024 года. Причиной для такого заявления послужило неадекватное поведение Байдена, которое он иногда демонстрирует во время официальных мероприятий. Многие республиканцы уверены в том, что он слишком стар для своей должности.