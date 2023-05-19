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Бизнес предложил уничтожать поддельные товары

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Производители предлагают уничтожать фальсификат. Речь идет о любых товарах и сырье. Об этом говорится в поправках в закон «О техническом регулировании», с которыми ознакомились «Известия».

В середине апреля документ рассмотрела рабочая группа по незаконному обороту товаров под председательством «Роскачества». В рамках рабочей группы эксперты готовят темы для обсуждения на госкомиссии по незаконному обороту продукции при Минпромторге. Автором поправок выступила Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС).

Действующее регулирование не содержит определения такого понятия, как «фальсифицированный товар», обращают внимание инициаторы поправок.

О продукции, созданной с нарушениями, говорится сразу в нескольких статьях КоАПа. Так, например, фальсификат может попасть под ст. 14.43 «О нарушении изготовителем требований технических регламентов», штраф по ней — до 300 тыс. рублей.

Максимальное наказание за незаконный оборот составляет 500 тыс. рублей. Если же был нанесен вред жизни и здоровья человеку, товары могут конфисковать.

Недобросовестным производителям, которые намеренно выпускают фальсификат, не место на рынке, подчеркнули «Известиям» в «Роскачестве». Такая продукция может нанести вред как потребителям, так ответственным изготовителям, заметили там.

«Рабочая группа при госкомиссии рассмотрит предложения отраслевых союзов в ближайшее время. Важно также продумать регламент исполнения предложенной нормы: порядок изъятия, хранения и уничтожения фальсификата», — подчеркнули в организации.

Глобально долю фальсификата на рынке сложно обозначить, она разнится в зависимости от отрасли. Например, в легкой промышленности она может достигать до 20%, ранее сообщали в «Роскачестве».

«Известия» направили запрос в Минпромторг, Роспотребнадзор и Минстрой, а также в Ассоциацию компаний розничной торговли и крупнейшим ритейлерам страны.

О других мерах по борьбе с контрафактом, а также о том, как обеспечивают продовольственную безопасность страны, читайте в специальном проекте «Известий» «PRO-Запас».

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