Первую в 2023 году жертву солнечных ожогов госпитализировали в Липецке

В Липецке в областной ожоговый центр доставили 40-летнего горожанина, который получил сильные солнечные ожоги во время отдыха в Турции. У него диагностировали ожоги 28% тела первой степени.

Заведующий ожоговым отделением липецкой городской больницы № 3 Илья Копылов рассказал GOROD48, что мужчина получил ожоги в последний день отдыха, когда бегал по пляжу без майки. У него сильно обгорели голова, тело и руки.

Плохо пострадавшему стало не сразу. Недомогание он почувствовал лишь в самолете, когда вылетел из Турции домой, пишет Lipetskmedia.

Сейчас турист получает капельницы. Такие сильные солнечные ожоги могут давать осложнения на почки. Врачи делают все возможное, чтобы этого не случилось.

Ранее, 1 мая, сообщалось, что в Москве девятилетний ребенок получил химический ожог языка и пищевода после того, как выпил сок из бутылки в кафе. Инцидент произошел в одном из заведений на улице Солянка в центре столицы.