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Число фальсификаторов молочки в России сократилось с 30 до 10%

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Доля производителей, которые подделывают сыр, масло и другую молочную продукцию, сократилась с 30% в начале 2022-го до 10% к концу года, О этом «Известиям» рассказал представитель оператора маркировки, Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Такие данные показали сразу две объединенные системы прослеживаемости — «Честный знак» (ЦРПТ) и «Меркурий» (Россельхознадзор).

В продуктах, которые подпадают под обязательную идентификацию (это молоко и питьевая вода), уже произошло существенное обеление рынков, подчеркнул собеседник издания.

«Так, после старта маркировки воды легализовались 180 производителей, которые ранее не отчитывались ни в один федеральный орган власти. С 1 апреля началась маркировка пива и напитков на его основе, результаты не заставят себя ждать», — отметили в ЦРПТ.

В последние несколько лет Минпромторг в целом фиксирует снижение доли контрафактных товаров на рынке, подтвердили «Известиям» в министерстве.

К примеру, по молочной продукции процент товаров, которые не соответствуют заявленному составу, снизился на 20%, уточнил изданию глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов со ссылкой на данные Роспотребнадзора за год к лету 2022 года.

Количество контрафактных лекарств также сократилось в четыре раза с 2019 года, добавил эксперт. Он подчеркнул, что в этой сфере уже почти не осталось фальсификата.

По его мнению, в зоне риска остаются мясные и рыбные консервы, вода для детского питания, соки и сладкие газированные напитки. Производители пользуются тем, что потребитель в большинстве случаев не может определить подлинность состава, который заявлен на упаковке. Как следствие, изготовители подменяют компоненты на более дешевые, плюс используют незаявленные ингредиенты, менее качественное сырье, а это сокращает издержки и увеличивает прибыль, считает эксперт.

Подробнее о борьбе с контрафактом и о других мерах по обеспечению продовольственной безопасности страны читайте в специальном проекте «Известий» «PRO-Запас».

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