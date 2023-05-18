Выпуск колбасы остановили из-за пожара на фабрике в Свердловской области

На предприятии компании «Курико» в поселке Буланаш Свердловской области на несколько дней приостановили выпуск колбасных изделий. Его планируется восстановить через два-три дня, когда устранят последствия пожара. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает информагентство «Ура.ру» со ссылкой на источник на фабрике.

Пожар на предприятии произошел накануне. По данным МЧС, площадь возгорания составила 400 кв. Огонь уничтожил кровлю, оборудование и готовую продукцию.

Сейчас специалисты восстанавливают электропроводку и систему подачи воды, чистят горевшее помещение. По словам источника, огонь повредил цех готовой продукции, а основное оборудование и цех убоя остались целыми.

Сеть «Курико» насчитывает более 50 магазинов в Свердловской области. В ассортименте компании — 180 наименований: колбаса, ветчина, рулеты, паштеты и другие мясные изделия.